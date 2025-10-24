इस महीने अफगानिस्तान में 11 और पाकिस्तान में आए 19 भूकंप, कोई बड़ा नुकसान नहीं

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। इसके अलावा दोनों देशों की धरती के नीचे भी हलचल मची हुई है। शुक्रवार को फिर दोनों देशों में भूकंप आया है। इस महीने पाकिस्तान में 19 और अफगानिस्तान में 11 भूकंप आए हैं। कुछ भूकंप तो एक दिन में करीब 3 से 4 बार आए और लोगों को डरा गए। हालांकि, अधिकतर भूकंप के झटके रिक्टर पैमाने पर 5 से कम रहे हैं, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।

भूकंप पाकिस्तान में 10 और अफगानिस्तान में 80 किलोमीटर गहराई में भूकंप राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, अफगानिस्तान में शुक्रवार को सुबह 6:09 बजे 3.7 तीव्रता का भूकंप 80 किलोमीटर गहराई पर था, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं, पाकिस्तान में सुबह सवा 10 बजे 3.7 तीव्रता का भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। विशेषज्ञों के मुताबिक, जब तक भूकंप बहुत उथला न हो या घनी आबादी वाले इलाके में न हो, उसके नुकसान की संभावना कम होती है।

झटके इस दोनों देशों में कब-कब आए भूकंप? अक्टूबर में अफगानिस्तान में 6 तारीख को 2 भूकंप आए थे, जो 4.2-4.1 तीव्रता का था। फिर 7, 14-15, 17, 20, 21 और 24 अक्टूबर को भूकंप आए थे। इसमें 5 तीव्रता का भूकंप 21 अक्टूबर को आया था। पाकिस्तान में 4 अक्टूबर को पहला भूकंप आया। इसके बाद 5, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 को भूकंप के झटके लगे। 17 अक्टूबर को लगातार 4 भूकंप आए। सबसे तेज भूकंप इसी दिन 5.7 तीव्रता का आया था।

जानकारी पाकिस्तान-अफगानिस्तान में क्यों आ रहे इतने भूकंप? अफगानिस्तान-पाकिस्तान और भारत का उत्तरी भाग भूकंप की दृष्टि से सबसे सक्रिय क्षेत्र हैं। यहां भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं। दोनों देशों के भूकंप जारी भूकंपीय गतिविधि का संकेत देते हैं। हालांकि, यह उच्च तीव्रता वाले भूकंपों का विश्वसनीय पूर्वानुमान नहीं दे सकता।