पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर किया हवाई हमला (फाइल तस्वीर)

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर फिर किया हवाई हमला, 3 लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 11:25 am Sep 21, 202611:25 am

क्या है खबर?

अफगानिस्तान के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को पाकिस्तान ने उत्तर पूर्वी इलाके में हवाई हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है। टोलो न्यूज ने एक प्रांतीय अधिकारी के हवाले से बताया कि कुनार प्रांत पर पाकिस्तानी हवाई हमले में कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह घटना, उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में एक पुलिस सुविधा पर हमले के 2 दिन बाद हुई है। इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।