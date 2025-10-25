LOADING...
ओसामा बिन लादेन महिला का रूप धरकर हुआ था फरार, पूर्व CIA अधिकारी का खुलासा
Oct 25, 2025
केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकोउ ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि 11 सितंबर, 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका के लिए सर्वाधिक वांछित आतंकवादी अल कायदा संस्थापक ओसामा बिन लादेन एक महिला का रूप धरकर तोरा बोरा पहाड़ियों से भाग निकला था। ANI के साथ साक्षात्कार में किरियाकोउ ने कहा कि सेंट्रल कमांड के कमांडर का अनुवादक अल कायदा का सदस्य था और उसने अमेरिकी सेना में घुसपैठ की थी।

किरियाकोउ ने क्या दिया बयान?

किरियाकोउ ने कहा, "हमने अफगानिस्तान पर बमबारी से पहले एक महीने से ज्यादा इंतज़ार किया था। हमने पूरी तैयारी के बाद ही अलकायदा के ज्ञात ठिकानों पर हमले शुरू किए। हमें अक्टूबर 2001 में यकीन था कि हमने लादेन को तोरा बोरा में घेर लिया है।" उन्होंने कहा, "हमें नहीं पता था कि सेंट्रल कमांड के कमांडर का अनुवादक असल में एक अलकायदा का जासूस था, जिसने अमेरिकी सेना में घुसपैठ की थी। उसने लादेन की भागने में मदद की।"

कैसे फरार हुआ था लादेन?

किरियाकोउ ने कहा, "हमने लादेन को तोरा बोरा की पहाड़ियों से नीचे आने को कहा था। उसने अनुवादक के जरिए महिलाओं और बच्चों को वहां से निकालने के लिए सुबह होने तक का समय मांगा। उसने कहा था कि वह सुबह नीचे आकर आत्मसमर्पण कर देगा। अनुवादक ने जनरल फ्रैंक्स को इस पर राजी कर लिया। आखिरकार हुआ यह कि लादेन महिला का भेष धारण कर अंधेरे की आड़ में एक पिकअप ट्रक में बैठकर पाकिस्तान भाग निकला।"

लादेन को मारने में कैसे मिली सफलता?

किरियाकोउ ने कहा, "लादेन के भागने के बाद हमने पाकिस्तान का रुख किया। उसके बाद में हमने मई 2011 में उत्तरी पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में लादेन का पता लगाया। 2 मई को अमेरिका के विशेष बलों ने उसके सुरक्षित घर पर छापे के दौरान हमला कर उसे मार गिराया।" बता दें कि 11 सितंबर को अमेरिका में हुए हमले में 3,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। यह अमेरिका में सबसे बड़ा आतंकी हमला था।