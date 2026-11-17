UKMTO ने बताया कि उसे होर्मुज से गुजर रहे एक टैंकर से जुड़ी घटना की रिपोर्ट मिली है। इसमें सवार सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। अभी तक नुकसान का आकलन नहीं हुआ है।

बताया जा रहा है कि हमले में जहाज को निष्क्रिय कर दिया गया और उसके इंजन रूम में आग लग गई है।

ईरानी नौसेना ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि टैंकर अपने नेविगेशन सिस्टम बंद कर प्रतिबंधित समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था।