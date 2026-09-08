रूस और उत्तर कोरिया के बीच खुला पहला सड़क पुल

रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने कहा, "इससे सीमा पार परिवहन ढांचे को विस्तार मिलेगा और दोनों देशों के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था और तकनीक को मजबूती मिलेगी।"

वहीं, उत्तर कोरियाई प्रधानमंत्री ने कहा, "पुल का पूरा होना एक महत्वपूर्ण घटना है, जो दोनों पक्षों के बीच व्यापक सहयोग को नई गति प्रदान करती है। नया मार्ग वाहनों और लोगों के लिए सुरक्षित यातायात प्रवाह सुनिश्चित करेगा और रूस-उत्तर कोरिया आर्थिक सहयोग में सहायक एक प्रमुख बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा।"