ईरान युद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, समुद्र में गिरी
क्या है खबर?
ईरान युद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया और जापान ने इसकी पुष्टि की है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने उसकी ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। बाद में मंत्रालय ने कहा कि यह मिसाइल समुद्र में गिर चुकी है। वहीं, दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उत्तर कोरिया ने पूर्व की ओर कम से कम एक अज्ञात प्रक्षेपास्त्र दागा है।
जापान
जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी की एडवाइजरी
जापान के कोस्ट गार्ड ने बताया कि उत्तर कोरिया की तरफ से दागी गई ये संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइलें पहले ही समुद्र में गिर चुकी हैं। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एडवाइजरी जारी कर अधिकारियों से विमानों, जहाजों और अन्य सैन्य संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। साथ ही आकस्मिक स्थितियों के लिए तैयार रहने सहित सभी एहतियाती उपाय करने का भी आह्वान किया गया है।
मिसाइल
मिसाइल से नुकसान को कोई खबर नहीं
निक्केई एशिया के अनुसार, यह मिसाइल संभवतः जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के बाहर जाकर गिरी है। इस प्रक्षेपण के कारण किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। उत्तर कोरिया की ओर से ऐसे समय मिसाइल दागी गई है, जब अमेरिका दक्षिण कोरिया से अपने कुछ THAAD मिसाइल रक्षा प्रणालियों को हटाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका इन्हें ईरान युद्ध के चलते पश्चिम एशिया में तैनात करने की योजना बना रहा है।