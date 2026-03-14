उत्तर कोरिया ने समुद्र में मिसाइलें दागी हैं (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ईरान युद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, समुद्र में गिरी

लेखन आबिद खान 12:15 pm Mar 14, 202612:15 pm

क्या है खबर?

ईरान युद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया और जापान ने इसकी पुष्टि की है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने उसकी ओर एक संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। बाद में मंत्रालय ने कहा कि यह मिसाइल समुद्र में गिर चुकी है। वहीं, दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उत्तर कोरिया ने पूर्व की ओर कम से कम एक अज्ञात प्रक्षेपास्त्र दागा है।