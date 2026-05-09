नोरो वायरस की चपेट में आया 3,000 लोगों को ले जा रहा जहाज, 115 हुए संक्रमित

हंता वायरस के बाद एक और जहाज पर नोरो वायरस का संक्रमण फैल गया है। कैरिबियन प्रिंसेस नामक इस जहाज पर 3,116 यात्री सवार हैं, जिनमें से 115 लोग संक्रमित हो गए हैं। इनमें 102 यात्री और 13 चालक दल के सदस्य हैं। फिलहाल ये जहाज डोमिनिकन गणराज्य के उत्तरी तट पर है और कल बाहामास की राजधानी नासाऊ पहुंच सकता है। अधिकारियों के मुताबिक, संक्रमित लोगों में उल्टी और दस्त जैसे लक्षण पाए गए हैं।

CDC जहाज पर संक्रमण के बारे में क्या पता है? अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (CDC) के मुताबिक, जहाज पर सवार 102 यात्री और 13 चालक दल के सदस्य नोरोवायरस से संक्रमित हो गए। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उन्हें अब स्वस्थ यात्रियों से अलग रखा जा रहा है। जहाज पर कुल 3,116 यात्री और 1,131 चालक दल के सदस्य सवार हैं। जब बीमार लोगों की संख्या कुल यात्रियों के 3 प्रतिशत से ज्यादा हो गई, तब CDC को सार्वजनिक सूचना जारी करनी पड़ी।

बयान मामले पर जहाज संचालक कंपनी का क्या कहना है? जहाज की संचालक कंपनी ने कहा, "प्रिंसेस क्रूज पुष्टि करता है कि 28 अप्रैल को पोर्ट एवर्गलेड्स से कैरेबियन प्रिंसेस की यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने हल्के पेट संबंधी बीमारी की शिकायत की है। हमने जहाज के हर हिस्से को तुरंत कीटाणुरहित किया और पूरी यात्रा के दौरान अतिरिक्त सैनिटाइजेशन किया। इसके अलावा कैरेबियन प्रिंसेस को अपनी अगली यात्रा शुरू करने से पहले पूरी तरह से साफ और कीटाणुरहित किया जाएगा।"

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नोरोवायरस क्या है नोरोवायरस? नोरो वायरस पेट और आंतों को संक्रमित करता है, जिससे उल्टी और दस्त होने लगते हैं। इसका प्रकोप आमतौर पर ठंडे महीनों में होता है। अमेरिका में खाने से होने वाली बीमारियों का सबसे बड़ा कारण यही वायरस है। ये वायरस पहली बार 1968 में अमेरिका के ओहियो राज्य के नॉरवॉक शहर में स्थित एक स्कूल में हुआ था। इसी कारण से, नरोवायरस के पहले स्ट्रेन (प्रकार) को 'नॉरवॉक वायरस' के नाम से जाना गया।

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लक्षण कैसे फैलता है वायरस, क्या हैं लक्षण? यह वायरस बंद और लोगों की मौजूदगी वाली जगहों पर तेजी से फैलता है। यह संक्रमित व्यक्ति के हाथों, खाने-पीने की चीजों, पानी या छुई हुई सतहों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। जहाजों पर इसका संक्रमण ज्यादा होता है, क्योंकि यहां हजारों लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं और शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं। संक्रमित होने पर जी मिचलाना, उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं।