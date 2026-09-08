कनाडाई कंपनी बॉम्बार्डियर को ट्रंप की धमकी, बोले- अमेरिका में विमान बेचना है तो यहीं बनाओ

बॉम्बार्डियर ने कहा, "हमारा अमेरिका में बड़ा कारोबार है। इससे वहां हजारों लोगों को नौकरी मिलती है। हमारी सप्लाय चेन में अमेरिका के 47 राज्यों की 2,800 कंपनियां शामिल हैं। हमारे विमानों में अमेरिका में बने इंजन, एवियोनिक्स और कई दूसरे अहम उपकरण इस्तेमाल होते हैं।"

ट्रंप पहले भी बॉम्बार्डियर को धमकी दे चुके हैं। इसी साल जनवरी में उन्होंने कंपनी के विमानों का अमेरिका में प्रमाणीकरण रद्द करने और विमानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी।