निकोलस मादुरो को अमेरिका लाया गया, डेल्सी रोड्रिग्ज बनीं वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति; जानें ताजा घटनाक्रम

अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में ले लिया था। अब उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है। हथकड़ी पहने मादुरो की कई तस्वीरें और एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे 'हैप्पी न्यू ईयर' कहते दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि उन्हें अगले हफ्ते मैनहैटन की कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मादुरो पर अमेरिका में नार्को आतंकवाद का मुकदमा चलेगा।

कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज बनीं कार्यवाहक राष्ट्रपति वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक चैंबर ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि रोड्रिग्ज प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की व्यापक रक्षा की गारंटी देने के लिए वेनेजुएला के बोलिवेरियन गणराज्य के राष्ट्रपति का पद संभालेंगी। कोर्ट ने कहा कि वह राष्ट्रपति की जबरन अनुपस्थिति में निरंतरता, सरकार के प्रशासन और संप्रभुता की रक्षा की गारंटी देने के लिए कानूनी ढांचे को निर्धारित करने पर काम करेगा।

परिचय कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिग्ज के बारे में जानिए रोड्रिग्स का जन्म 18 मई, 1969 को वेनेजुएला की राजधानी काराकस में हुआ है। वह वामपंथी गुरिल्ला लड़ाके जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिग्ज की बेटी हैं, जिन्होंने 1970 के दशक में क्रांतिकारी लीगा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। पेशे से वकील रोड्रिग्ज 2014 में वेनेजुएला की पहली महिला विदेश मंत्री बनी थीं। 2017 से वे कॉन्स्टीट्यूएंट नेशनल असेंबली की अध्यक्ष हैं। वे तेल मंत्री और वित्त मंत्री जैसे अहम पदों पर रह चुकी हैं।

मौतें अमेरिकी हमले में 40 मौतों की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक वेनेजुएला के अधिकारी के हवाले से कहा है कि अमेरिकी हमले में नागरिकों और सैनिकों सहित कम से कम 40 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोई भी अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया और न ही सैन्य उपकरणों का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि एक हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी हुई थी, लेकिन वो उड़ने लायक रहा। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा के कुछ नागरिक मारे गए हैं।

आगे मादुरो के साथ आगे क्या होगा? अल जजीरा से बात करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग के पूर्व डिप्टी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल लियोन फ्रेस्को ने कहा, "मादुरो को साजिश और ड्रग तस्करी के अपराधों के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्हें या तो दोषी या निर्दोष मानना ​​होगा। ज्यादातर लोग खुद को निर्दोष बताते हैं। फिर वह ज़मानत के लिए अपील करेंगे, जो संभवत: खारिज हो जाएगी। इसके बाद मादुरो के पास स्पीडी ट्रायल का विकल्प होगा। इस दौरान बहुत सारी दलीलें होंगी।"