इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हमास के हमले की पहले ही चेतावनी दी गई थी

UAE राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को दी थी हमास के हमले की चेतावनी, उन्होंने नजरअंदाज की- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 02:53 pm Sep 08, 202602:53 pm

क्या है खबर?

अक्टूबर, 2023 में इजरायल पर हुए हमास के हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को संभावित हमले को लेकर पहले से चेतावनी दी गई थी। ये चेतावनी खुद संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने दी थी। उन्होंने 7 अक्टूबर, 2023 को हुए हमले से 10 दिन पहले नेतन्याहू को फोन किया था। दोनों के बीच करीब 45 मिनट चर्चा हुई थी।