नेपाल में बाढ़ से अब तक 469 की मौत

नेपाल में बाढ़ से अब तक 469 की मौत; 30 देशों के 1,468 लापता, चेतावनी जारी

लेखन गजेंद्र 09:34 am Aug 28, 202609:34 am

क्या है खबर?

नेपाल और तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को यह संख्या 469 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेपाल और चीन सीमा पर आए भयानक जल प्रलय में अभी भी 1,468 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि 30 देशों के नागरिकों से कोई संपर्क नहीं हो रहा है, जिसमें 290 नागरिक भारतीय हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है।