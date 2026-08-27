नेपाल में 3 दिन में एक नए बाढ़ का खतरा, चीन ने चेतावनी जारी की

नेपाल में 3 दिन में एक नए बाढ़ का खतरा, चीन ने चेतावनी जारी की

लेखन गजेंद्र 06:43 pm Aug 27, 202606:43 pm

क्या है खबर?

नेपाल और चीन सीमा पर विनाशकारी जल प्रलय के बाद एक और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चीन ने गुरुवार को नेपाल को चेतावनी दी कि ऊपरी हिस्से में बनी एक नई अवरोधक झील 3 दिनों के भीतर टूट सकती है, जिससे निचले हिस्से में पानी का सैलाब आ सकता है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, चीनी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि झील पहले से ही ओवरफ्लो है और आने वाले दिनों में इसमें और पानी आ सकता है।