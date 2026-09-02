नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बाढ़ के दौरान समय पर सहायता के लिए भारत-चीन की मदद को सराहा

नेपाली प्रधानमंत्री ने बाढ़ के दौरान समय पर सहायता के लिए भारत-चीन की मदद को सराहा

लेखन गजेंद्र 05:47 pm Sep 02, 202605:47 pm

क्या है खबर?

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र (बालेन) शाह ने एक हफ्ते पहले आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान समय पर सहायता प्रदान करने के लिए भारत और चीन को धन्यवाद दिया है। नेपाल की संसद (प्रतिनिधि सभा) में बोलते हुए शाह ने कहा कि इतनी बड़ी आपदा की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय सहायता को अस्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने कहा कि नेपाल ने निजी क्षेत्र से समय पर सहायता प्राप्त करने के लिए अन्य देशों के साथ समन्वय किया था।