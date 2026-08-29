नेपाल बाढ़ में हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है

नेपाल बाढ़: 579 की मौत, 2,500 लापता; भारत-चीन से बचाव दल को आने की अनुमति मिली

लेखन आबिद खान 09:19 am Aug 29, 202609:19 am

क्या है खबर?

नेपाल बाढ़ में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 579 हो गया है। वहीं, लापता लोगों की संख्या भी 2,500 के करीब पहुंच गई है। नेपाल में अभी भी 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। इसके अलावा करीब 400 भारतीय तिब्बत में फंसे हुए हैं। इस बीच नेपाल सरकार ने विदेशी बचाव दलों को आने की अनुमति दे दी है। यह कदम उन देशों के राजनयिक दबाव के बाद उठाया गया है, जिनके नागरिक लापता हैं।