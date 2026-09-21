नेपाल में बाढ़ के बाद नदी पर बने पुल के टूटने के बाद सस्पेंशन ब्रिज का काम किया जा रहा है

नेपाल में बाढ़ से 40,800 करोड़ नेपाली रुपये का हुआ नुकसान, इतने रुपये से होगी भरपाई

लेखन गजेंद्र 06:18 pm Sep 21, 202606:18 pm

क्या है खबर?

नेपाल और तिब्बत सीमा पर पिछले दिनों आई विनाशकारी बाढ़ से नेपाल को 40,800 करोड़ नेपाली रुपये (25,500 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ है। यह अनुमान राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने लगाया है। कांतिपुर के मुताबिक, विधि, न्याय और मानवाधिकार समिति की बैठक में प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेती ने बताया कि इस नुकसान की भरपाई के लिए 72,300 करोड़ नेपाली रुपये की आवश्यकता है। इस पैसे से नेपाल में पुनर्निर्माण और पुनर्वास का काम होगा।