नेपाल बाढ़: मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 270 हुआ; 1,600 अभी भी लापता, इनमें 288 भारतीय

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि लापता हुए लगभग 100 भारतीय नागरिकों का पता लगा लिया गया है। वहीं, 25 चीनी नागरिकों को भी ढूंढ लिया गया है। हालांकि, अभी इनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

नेपाल के पर्यटन बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम जानकारी के अनुसार, भारत के 178 लोगों सहित 517 विदेशी नागरिक अभी भी लापता हैं।

इससे पहले नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया था कि लगभग 300 भारतीय लापता हैं।