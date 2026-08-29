नेपाल बाढ़ से बचने के लिए पेड़ पर चढ़े मासूम को मां से मिला गया दिया है (तस्वीर साभार- रॉयटर्स)

नेपाल: बाढ़ से बचने के लिए 8 वर्षीय मासूम पेड़ पर चढ़ा, अब मां से हुई मुलाकात

लेखन आबिद खान 12:47 pm Aug 29, 202612:47 pm

क्या है खबर?

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान के बीच अब मानवीय कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी 8 साल के मासूम जोयल घाले की है, जो बाढ़ से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया था। अब जोयल को अपनी मां से मिला दिया गया है। बचावकर्मियों ने बीते दिन उसे एयरलिफ्ट कर सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाया। जोयल को पैर में चोटे आई हैं, लेकिन वो अब अपनी मां के साथ है।