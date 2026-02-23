नेपाल में पोखरा से काठमांडू जा रही बस त्रिशुली नदी में गिरी, 18 की मौत

नेपाल के धाडिंग जिला में सोमवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां सवारियों से भरी एक बस त्रिशुली नदी में गिर गई, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है। हादसा बेनीघाट रोरंग ग्रामीण नगरपालिका में चरौंडी के पास चिनाधारा में तड़के 1:15 बजे हुआ है। धाडिंग जिला यातायात पुलिस कार्यालय के प्रमुख शिशिर थापा ने मृतकों की पुष्टि की है। करीब 25 यात्रियों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसा पोखरा से काठमांडू जा रही थी बस काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, हादसे के समय बस पोखरा से यात्रियों को लेकर काठमांडू जा रही थी, तभी चालक का बस से नियंत्रण छूट गया और वह लुढ़कते हुए सीधे नदी के पास जा गिरी। घटना की सूचना पर नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल, नेपाल पुलिस और स्थानीय निवासी लोगों ने बचाव अभियान शुरू किया। राजमार्ग बचाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजकुमार ठकुरी ने बताया कि अंधेरा होने के कारण बचाव कार्य में कठिनाई भी आ रही थी।

जांच बस में सवार थे 44 से अधिक लोग रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के समय बस में 44 से अधिक लोग सवार थे। मृतकों में 12 पुरुष और 6 महिलाएं है, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। दोनों विदेशी किस देश के हैं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हादसे के बाद सामने आए वीडियो और तस्वीरों में बस के परखच्चे दिख रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कई घायलों की हालत गंभीर है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

