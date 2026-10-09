दक्षिण अफ्रीका की नवी पिल्लै ने नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के बाद ट्रंप पर कसा तंज

नवी पिल्लै ने नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के बाद ट्रंप पर कसा तंज, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 06:52 pm Oct 09, 202606:52 pm

क्या है खबर?

वर्ष 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। इस बार यह प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली दक्षिण अफ्रीका की भारतीय-तमिल न्यायविद नवनीतम 'नवी' पिल्लै को दिया गया है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद 85 वर्षीय पिल्लै ने अपने सहयोगियों की तालियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बेहद मजेदार और तीखा तंज कसा है। उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।