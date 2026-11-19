ICJ ने म्यांमार को रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या का दोषी करार दिया है (फाइल तस्वीर)

अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने म्यांमार को रोहिंग्याओं के नरसंहार का दोषी माना, कहा- 10,000 हत्याओं के सबूत

लेखन आबिद खान 05:46 pm Nov 19, 202605:46 pm

क्या है खबर?

म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने म्यांमार को रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का दोषी करार दिया है। पीठ के 15 में से 9 जजों ने म्यांमार के खिलाफ फैसला सुनाया, जबकि 6 ने फैसले पर असहमति जताई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सामने आए सबूतों के आधार पर यह पता चला कि 2017 में लगभग 10,000 रोहिंग्याओं को मार डाला गया था।