मुहम्मद यूनुस ने अपने विदाई भाषण में नेपाल-भूटान और भारत के 7 राज्यों का जिक्र किया
क्या है खबर?
बांग्लादेश में नई सरकार के गठन से पहले देश का अंतरिम कामकाज संभाल रहे मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने जाते-जाते भारत की 'सेवन सिस्टर्स' (उत्तर-पूर्व के 7 राज्य) का राग छेड़ा है। राष्ट्र को दिए गए अपने अंतिम संबोधन में उन्होंने न केवल नेपाल, भूटान और भारत के 7 राज्यों का जिक्र किया, बल्कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। बता दें कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के प्रमुख तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार मंगलवार को शपथ लेगी।
संबोधन
मुहम्मद यूनुस ने क्या कहा?
यूनुस ने अपने संबोधन में एक उप-क्षेत्रीय आर्थिक ढांचा प्रस्तावित किया, जो बांग्लादेश की समुद्री पहुंच को नेपाल-भूटान और 'सेवन सिस्टर्स' से जोड़ने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा, "हमारा खुला समुद्र केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि बांग्लादेश के लिए विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ने का खुला द्वार है। नेपाल-भूटान और सेवन सिस्टर्स के साथ-साथ इस क्षेत्र में अपार आर्थिक क्षमता है। आर्थिक क्षेत्र, व्यापार समझौते, शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच हमें वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं।"
जिक्र
चीन से दोस्ती और सैन्य ताकत बढ़ाने का जिक्र
यूनुस ने चीन समर्थित परियोजनाओं में प्रगति का हवाला दिया, जिसमें तीस्ता नदी परियोजना शामिल है। यह भारत के रणनीतिक रूप से जरूरी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। यूनुस ने कहा, "हमने चीन के साथ सहयोग गहरा किया है। तीस्ता नदी परियोजना और नीलफामारी में 1,000 बिस्तरों वाले अंतरराष्ट्रीय अस्पताल पर प्रगति हुई है।" उन्होंने बांग्लादेश की सैन्यबल पर कहा कि बांग्लादेश ने "किसी भी आक्रमण का मुकाबला करने" के लिए अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करना शुरू किया है।
मायने
यूनुस ने संबोधन के मायने क्या है?
यूनुस के संबोधन में भारत का नाम लिए बिना उसके 7 राज्यों को 'सेवन सिस्टर्स' कहकर संबोधित करना, उनका जानबूझकर इस क्षेत्र की राजनीतिक-आर्थिक पहचान को दोबारा परिभाषित करने का प्रयास दिखता है। यह चूक "जानबूझकर रणनीतिक संदेश" है जिसका उद्देश्य उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बारे में वैश्विक धारणा को बदलना है। 'सेवन सिस्टर्स' बयान समुद्री व्यापार पर केंद्रित दृष्टिकोण के पक्ष में भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को चुनौती देता है और बताता है कि यह क्षेत्र सौदेबाजी के योग्य है।
ट्विटर पोस्ट
मुहम्मद यूनुस का संबोधन
Bangladesh interim government chief advisor Md Yunus once again rakes up India's "Seven Sisters" in his last address to the nation ahead of new govt formation tomorrowpic.twitter.com/pWxeoXzedf— Siddhant Mishra (@siddhantvm) February 16, 2026