ग्वाटेमाला में बस के खाई में गिरने से 15 लोगों की मौत, कई अन्य घायल
क्या है खबर?
मध्य अमेरिका के देश ग्वोटेमाला के पश्चिम में सोलोला स्थित इंटर-अमेरिकन राजमार्ग पर एक यात्री बस के खाई में गिरने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीमों ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और घायलों को उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया। हादसे का कारण घना कोहरा बताया जा रहा है। हालांकि, अभी जांच जारी है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
दमकल विभाग के प्रवक्ता लिएंड्रो अमाडो ने बताया कि हादसा सोलोल में राजमार्ग के किलोमीटर 172 और 174 के बीच हुआ। यह इलाका घने कोहरे के लिए जाना जाता है और अक्सर वाहन चालकों के लिए दृश्यता को बुरी तरह कम कर देता है। उन्होंने बताया कि मृतकों में 11 पुरुष, 3 महिलाएं और एक नाबालिग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि घायल हुए 19 अन्य लोगों में से कई हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें फोटो और वीडियो
#Actualización|según @ASONBOMDGT , reportan 15 personas fallecidas, esto, tras el accidente de tránsito en el kilómetro 174, ruta interamericana. Un bus extraurbano cayó en una hondonada. Socorristas se encuentra en espera de las autoridades correspondientes. https://t.co/qOJ0eGW6EQ pic.twitter.com/d5dBDeD2dd— Daniel Ramírez (@danielRamirez_r) December 27, 2025
पुनरावृत्ति
एक सप्ताह में दूसरा भीषण हादसा
अधिकारियों ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में ग्वाटेमाला में एक बस और ट्रक की टक्कर में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई थी। लोकपाल मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, मृतकों में 7 बच्चे शामिल थे, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना ग्वाटेमाला के अटलांटिक तट के पास स्थित ग्वाडालाजारा शहर में हुई थी, जब बस मैक्सिको सीमा पर स्थित सांता हेलेना की ओर जा रही थी।