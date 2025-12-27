LOADING...
ग्वाटेमाला में बस के खाई में गिरने से 15 लोगों की मौत, कई अन्य घायल

लेखन भारत शर्मा
Dec 27, 2025
07:55 pm
क्या है खबर?

मध्य अमेरिका के देश ग्वोटेमाला के पश्चिम में सोलोला स्थित इंटर-अमेरिकन राजमार्ग पर एक यात्री बस के खाई में गिरने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीमों ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और घायलों को उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया। हादसे का कारण घना कोहरा बताया जा रहा है। हालांकि, अभी जांच जारी है।

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

दमकल विभाग के प्रवक्ता लिएंड्रो अमाडो ने बताया कि हादसा सोलोल में राजमार्ग के किलोमीटर 172 और 174 के बीच हुआ। यह इलाका घने कोहरे के लिए जाना जाता है और अक्सर वाहन चालकों के लिए दृश्यता को बुरी तरह कम कर देता है। उन्होंने बताया कि मृतकों में 11 पुरुष, 3 महिलाएं और एक नाबालिग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि घायल हुए 19 अन्य लोगों में से कई हालत गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें फोटो और वीडियो

पुनरावृत्ति

एक सप्ताह में दूसरा भीषण हादसा

अधिकारियों ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में ग्वाटेमाला में एक बस और ट्रक की टक्कर में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई थी। लोकपाल मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, मृतकों में 7 बच्चे शामिल थे, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना ग्वाटेमाला के अटलांटिक तट के पास स्थित ग्वाडालाजारा शहर में हुई थी, जब बस मैक्सिको सीमा पर स्थित सांता हेलेना की ओर जा रही थी।

