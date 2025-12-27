ग्वाटेमाला में बस के खाई में गिरने से 15 लोगों की मौत, कई अन्य घायल

ग्वाटेमाला में बस के खाई में गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई है

लेखन भारत शर्मा 07:55 pm Dec 27, 202507:55 pm

क्या है खबर?

मध्य अमेरिका के देश ग्वोटेमाला के पश्चिम में सोलोला स्थित इंटर-अमेरिकन राजमार्ग पर एक यात्री बस के खाई में गिरने से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीमों ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और घायलों को उपचार के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया। हादसे का कारण घना कोहरा बताया जा रहा है। हालांकि, अभी जांच जारी है।