यमन में हूती विद्रोहियों और सरकारी बलों में मुठभेड़, 81 की मौत

टाइम्स ऑफ इजरायल ने विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाकों में मौजूद 2 सैन्य अधिकारियों और मेडिकल सूत्रों के हवाले से बताया कि कल से जारी झड़पों में 81 लड़ाके मारे गए हैं।

लाल सागर तट पर तैनात एक सैन्य अधिकारी ने अपने 24 सैनिकों के मारे जाने की सूचना दी है, जबकि एक अन्य अधिकारी ने बताया कि उसके इलाके में 15 सैनिक मारे गए हैं।

वहीं, हूतियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में 42 लड़ाके भी मारे गए हैं।