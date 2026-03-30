मोजतबा खामेनेई जिंदा हैं या नहीं? ट्रंप के दावों के बीच जारी किया नया संदेश

बयान

मोजतबा ने इराक की सर्वोच्च धार्मिक सत्ता और लोगों का आभार जताया

समाचार एजेंसी ISNA ने बताया कि संदेश में, मोजतबा ने "ईरान के खिलाफ आक्रामकता के विरुद्ध स्पष्ट रुख और ईरान के प्रति समर्थन के लिए इराक में सर्वोच्च धार्मिक सत्ता और लोगों के प्रति सराहना व्यक्त की है।" यहां 'सर्वोच्च धार्मिक सत्ता' का मतलब इराक के ग्रैंड अयातुल्ला अली सिस्तानी से है, जो शिया इस्लाम की सम्मानित हस्तियों में से हैं। यह बयान इराक की इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल और ईरान के राजदूत के बीच हुई बैठक के बाद आया है।