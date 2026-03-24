इजरायली रिपोर्ट से हुई खामेनेई की हत्या, ट्रंप-नेतन्याहू की गोपनीय बातचीत के बाद किया हमला- रिपोर्ट

हत्या इजरायल ने कहा- इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया कि खामेनेई और उनके प्रमुख सहयोगी जल्द तेहरान में आवास पर मिलेंगे, जिससे वे सभी बड़े हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। नेतन्याहू ने तर्क दिया कि खामेनेई को मारने और 2024 में ट्रंप की हत्या के लिए ईरान के प्रयासों का बदला लेने का इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, किसी देश के शीर्ष नेताओं पर होने वाला हमला अक्सर इजरायली करते हैं, लेकिन अमेरिका दूरी बनाता है।

सूचना नेतन्याहू का तर्क ही हमले का अंतिम कारण रिपोर्ट में यह पता नहीं चला कि नेतन्याहू के तर्क ने ट्रंप को हमले के लिए कैसे प्रभावित किया, लेकिन यह कॉल नेतन्याहू द्वारा ट्रंप के समक्ष अंतिम तर्क के रूप में मानी गई। कॉल से परिचित 3 सूत्रों ने बताया कि यह कॉल और ईरान के नेता को मारने के लिए समय की कमी दर्शाने वाली खुफिया जानकारी, ट्रंप के सैन्य बलों को 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' को आगे बढ़ाने का आदेश देने के अंतिम निर्णय का उत्प्रेरक थी।

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