आज डिलीवरी बॉयज 5 घंटे फूड ऑर्डर नहीं लेंगे

डिलीवरी बॉयज 5 घंटे तक नहीं लेंगे फूड ऑर्डर, जानिए क्यों कर रहे हड़ताल

क्या है खबर?

गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन (GIPSWU) ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और कम वेतन के विरोध में शनिवार को देशव्यापी अस्थायी हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियन ने ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म से जुड़े कैब चालकों और डिलीवरी पार्टनर्स से दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच सेवाएं बंद करने का आग्रह किया है। गिग वर्कर्स (डिलीवरी बॉयज) जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो के ऐप बंद रखेंगे। इस दौरान आप ऑनलाइन खाने का ऑर्डर नहीं कर सकेंगे।