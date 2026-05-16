OpenAI ने पर्सनल फाइनेंस के लिए नया टूल पेश किया है

OpenAI ने पर्सनल फाइनेंस के लिए लॉन्च किया नया टूल, जानिए क्या मिलेगी सुविधा

क्या है खबर?

OpenAI ने ChatGPT प्रो यूजर्स के लिए पर्सनल फाइनेंस संबंधी नए टूल का प्रीव्यू लॉन्च किया है, जिससे वे अपने अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं और खर्च विश्लेषण से लेकर भविष्य की वित्तीय योजना के प्रश्न पूछ सकते हैं। अकाउंट कनेक्शन को प्रबंधित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी ने वित्तीय कनेक्शन सेवा प्लेड के साथ साझेदारी की है। यूजर सचवेब, फिडिलिटी, चेज, रॉबिनहुड, अमेरिकन एक्सप्रेस और कैपिटल वन सहित 12,000 से अधिक वित्तीय संस्थानों से जुड़ सकते हैं।