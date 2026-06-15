G-7 शिखर सम्मेलन: नरेंद्र मोदी-डोनाल्ड ट्रंप समेत इन द्विपक्षीय बैठकों पर रहेंगी दुनियाभर की नजरें

कनाडा

कनाडा के प्रधानमंत्री संग नहीं होगी ट्रंप की बैठक

ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और कनाडा के रिश्ते बेहद खराब हुए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सम्मेलन में शामिल होंगे, लेकिन उनकी अभी तक ट्रंप से मुलाकात की कोई योजना नहीं है। कार्नी बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था, "महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता से भरी दुनिया में बीच के देशों के पास 2 विकल्प हैं- या तो एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें या फिर तीसरा प्रभावशाली रास्ता बनाने के लिए एकजुट हों।"