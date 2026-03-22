कतर में तकनीकी खराबी से दुर्घटनाग्रस्त हुआ सैन्य हैलीकॉप्टर

कतर में तकनीकी खराबी से दुर्घटनाग्रस्त हुआ सैन्य हैलीकॉप्टर, 6 लोगों की मौत

लेखन भारत शर्मा 03:06 pm Mar 22, 202603:06 pm

क्या है खबर?

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच कतर में बड़ा हादसा हुआ है। यहां के जलीय क्षेत्र में नियमित उड़ान के दौरान एक सैन्य हैलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में हेलीकॉप्टर सवार 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे। ऐसे में अब एक लापता सदस्य की तलाश की जा रही है। कतर के गृह मंत्रालय ने इस हादसे की पुष्टि की है।