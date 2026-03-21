मध्य-पूर्व संकट: होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन के लिए 22 देशों ने दिया समर्थन
क्या है खबर?
ईरान के होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के प्रयासों के चलते वैश्विक तेल और ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में 20 से अधिक देशों ने होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के प्रयासों में योगदान देने की अपनी तत्परता की घोषणा की है। इसके साथ इन देशों ने दुनिया के बड़े तेल और गैस के परिवहन करने वाले इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को ईरान द्वारा प्रभावी रूप से बंद करने की कड़ी निंदा भी की है।
बयान
22 देशों ने जारी किया संयुक्त बयान
एक संयुक्त बयान में 22 देशों ने फारस की खाड़ी में ईरान की कार्रवाइयों की स्पष्ट शब्दों में निंदा की। इन देशों में ज्यादातर यूरोपीय देशों के साथ संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और बहरीन भी शामिल हैं। बयान में कहा गया है, 'हम खाड़ी में निहत्थे वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया हमलों, तेल और गैस प्रतिष्ठानों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों और ईरानी सेना द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को वस्तुतः बंद करने की कड़ी निंदा करते हैं।'
स्वागत
22 देशों ने किया प्रयासों का स्वागत
22 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है, 'हम होमूर्ज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयासों में योगदान देने के लिए तत्पर हैं और तैयारी संबंधी योजना में पहले से ही लगे हुए देशों की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं।' बयान में तेल और गैस प्रतिष्ठानों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों पर तत्काल व्यापक रोक लगाने का भी आह्वान किया गया है। यह घोषणा क्षेत्र में हफ्तों से बढ़ते संघर्ष के बाद आई है।
संदेश
ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दिया था कड़ा संदेश
इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर कड़ा संदेश देते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा था, 'इस अहम समुद्री मार्ग की सुरक्षा और निगरानी उन सभी देशों को करनी चाहिए, जो इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अमेरिका स्वयं इसका उपयोग नहीं करता है।' उन्होंने होर्मूज जलडमरूमध्य से आयात-निर्यात करने वाले सभी देशों से ईरान के खिलाफ खड़ा होने और उस पर दबाव बनाने का आह्वान किया था।