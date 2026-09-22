डोनाल्ड ट्रंप ने CNN को किया था प्रतिबंधित, मेलानिया ने अपने कार्यक्रम को कवर करने बुलाया

डोनाल्ड ट्रंप ने CNN को किया था प्रतिबंधित, मेलानिया ने अपने कार्यक्रम को कवर करने बुलाया

लेखन गजेंद्र 12:47 pm Sep 22, 202612:47 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा CNN समेत 3 मीडिया आउटलेट्स को व्हाइट हाउस में प्रतिबंधित करने के बाद प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने CNN को न्यौता दिया है। मेलानिया के कार्यालय ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में उनके एक कार्यक्रम को कवर करने के लिए CNN के एक रिपोर्टर के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। द इंडिपेंडेंट ने ट्रंप की पत्नी मेलानिया के कार्यालय के एक अधिकारी से इस अनुमोदन की पुष्टि की है।