अमेरिका के लुइसियाना में हुई सामूहिक गोलीबारी, 1-14 साल के 8 बच्चों की मौत
क्या है खबर?
अमेरिका के लुइसियाना राज्य के श्रेवेपोर्ट शहर से एक सामूहिक गोलीबारी की घटना सामने आई है। रविवार सुबह स्थानीय समायानुसार करीब 6 बजे हुई एक घरेलू हिंसा की वारदात में 10 बच्चों को गोली मार दी गई, जिनमें से 8 मासूम बच्चों की मौत हो गई। मारे गए बच्चों की उम्र मात्र 1 से 14 साल के बीच है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध हमलावर का पीछा किया और वह मुठभेड़ में पुलिस की गोलीबारी में मारा गया।
घटना
कैसे हुई यह गोलीबारी की घटना?
पुलिस प्रमुख वेन स्मिथ के मुताबिक, यह खौफनाक वारदात तीन अलग-अलग स्थानों पर हुई थी। सुबह करीब 6 बजे घरेलू हिंसा के कारण आरोपी ने बच्चों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इसमें 10 बच्चों को गोली लगी, जिनमें से 8 की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हमलावर का पीछा किया और एक वाहन मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी में उसे मार गिराया गया। उन्होंने बताया कि स्थानीय अधिकारी मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटे हैं।
कारण
पुलिस ने घरेलू हिंसा को माना इस घटना के पीछे का कारण
पुलिस प्रमुख स्मिथ ने बताया कि इस घटना को घरेलू हिंसा की श्रेणी में रखा है जो अक्सर आपसी रंजिश या पारिवारिक कलह के हिंसक परिणाम होते हैं। बता दें कि अमेरिका में घरेलू विवादों के इतनी जल्दी सामूहिक हत्याकांड में बदलने का मुख्य कारण हथियारों की आसान उपलब्धता है। अगर हमलावर के पास घातक हथियार न होता तो शायद हताहतों की संख्या इतनी अधिक नहीं होती। 8 बच्चों की हत्या करना एक विक्षिप्त मानसिकता को दर्शाता है।