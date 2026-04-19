अमेरिका के लुइसियाना में सामूहिक गोलीबारी में 8 बच्चों की मौत

अमेरिका के लुइसियाना में हुई सामूहिक गोलीबारी, 1-14 साल के 8 बच्चों की मौत

लेखन भारत शर्मा 10:25 pm Apr 19, 202610:25 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के लुइसियाना राज्य के श्रेवेपोर्ट शहर से एक सामूहिक गोलीबारी की घटना सामने आई है। रविवार सुबह स्थानीय समायानुसार करीब 6 बजे हुई एक घरेलू हिंसा की वारदात में 10 बच्चों को गोली मार दी गई, जिनमें से 8 मासूम बच्चों की मौत हो गई। मारे गए बच्चों की उम्र मात्र 1 से 14 साल के बीच है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने संदिग्ध हमलावर का पीछा किया और वह मुठभेड़ में पुलिस की गोलीबारी में मारा गया।