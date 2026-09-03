मोदी-पेजेश्कियन मुलाकात पर रुबियो की चेतावनी, कहा- ईरान को प्रतिबंधों से बचने में मदद न करें 

फरवरी में अमेरिका के साथ युद्ध शुरू होने के बाद यह मोदी और पेजेश्कियन की पहली द्विपक्षीय वार्ता थी।

इस दौरान मोदी ने ईरान के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों का विस्तार और विविधता लाने की बात कही और पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में भारत के समर्थन को दोहराया।

दोनों नेताओं ने संघर्ष और नागरिकों, बुनियादी ढांचे, नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता और शांति के प्रयासों पर बात की।