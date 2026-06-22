कतर के सबसे बड़े LNG संयंत्र में हुए विस्फोट में भारतीयों समेत कई लोगों की मौत हो गई

कतर के सबसे बड़े LNG संयंत्र में हुए विस्फोट में कई भारतीयों समेत 13 की मौत

लेखन भारत शर्मा 07:55 pm Jun 22, 202607:55 pm

क्या है खबर?

कतर के रास लाफान तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) संयंत्र में रविवार शाम को हुए भीषण विस्फोट के अब मृतकों और घायलों की संख्या सामने आ गई है। इस हादसे में कई भारतीय नागरिकों समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 66 अन्य घायल हैं। घायलों को अस्पताल में उपचार जारी है। यह विस्फोट तब हुआ था जब कर्मचारी इस साल की शुरुआत में ईरानी मिसाइल हमले से बाधित हुए कार्यों को फिर से शुरू कर रहे थे।