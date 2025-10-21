नवी मुंबई में दिवाली की रात बहुमंजिला इमारत में आग लगी, सोते हुए 4 की मौत

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस ने बताया कि आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई, लेकिन इसके पीछे शॉर्ट सर्किट या अन्य कारण बताया जा रहा है। आग पहले 10वीं मंजिल पर लगी थी, जो तेजी से फैलते हुए 11वीं और 12वीं मंजिल तक पहुंच गई। हादसे में 10वीं मंजिल पर 84 वर्षीय बुजुर्ग कमला हीरल जैन की मौत हो गई। बारहवीं मंजिल पर सुंदर बालाकृष्णन (44) उनकी पत्नी पूजा राजन (39) और 6 वर्षीय वेदिका सुंदर बालकृष्णन ने भी दम तोड़ दिया।