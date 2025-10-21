नवी मुंबई में दिवाली की रात बहुमंजिला इमारत में आग लगी, सोते हुए 4 की मौत
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे नवी मुंबई के वाशी इलाके में दिवाली की रात आग ने तांडव मचा दिया। आग सेक्टर-14 एमजी कॉम्प्लेक्स में रहेजा रेजीडेंसी सोसाइटी में 10वीं मंजिल पर देर रात 1 बजे लगी थी, जिसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हैं। घटना के समय अधिकतर परिवार अपने फ्लैट्स में सो रहे थे।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस ने बताया कि आग लगने की वजह अभी सामने नहीं आई, लेकिन इसके पीछे शॉर्ट सर्किट या अन्य कारण बताया जा रहा है। आग पहले 10वीं मंजिल पर लगी थी, जो तेजी से फैलते हुए 11वीं और 12वीं मंजिल तक पहुंच गई। हादसे में 10वीं मंजिल पर 84 वर्षीय बुजुर्ग कमला हीरल जैन की मौत हो गई। बारहवीं मंजिल पर सुंदर बालाकृष्णन (44) उनकी पत्नी पूजा राजन (39) और 6 वर्षीय वेदिका सुंदर बालकृष्णन ने भी दम तोड़ दिया।
हादसा
मौके पर पहुंची 10 गाड़ियां
घटना की सूचना पर वाशी, नेरुल, ऐरोली और कोपरखैरणे से अग्निशमन दल की करीब 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग को बुझाने में काफी समय लगा। पूरी इमारत में धुएं की वजह से कई लोग बेहोश हो गए थे, जबकि कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोग बालकनी में फंसे थे, जिन्हें अग्निशमन कर्मियों ने सीढ़ियों की मदद से नीचे उतारा।