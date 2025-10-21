ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी, कहा- गाजा युद्धविराम में बाधा बने तो खत्म हो जाओगे

चेतावनी ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, "मध्य पूर्व में पहली बार शांति है। हमने हमास के साथ एक समझौता किया था कि वे बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। वे अच्छा व्यवहार करेंगे और अगर वे ऐसा नहीं करते... तो जरूरत पड़ने पर हम उन्हें मिटा देंगे। उनका सफाया हो जाएगा और वे यह जानते हैं।" ट्रंप ने आगे कहा, "हमास ने अंदर घुसकर बहुत लोगों को मार डाला। हमास बहुत हिंसक रहा है। लेकिन अब उन्हें ईरान का समर्थन नहीं है।"

शांति ट्रंप ने शांति बनाने पर जोर दिया ट्रंप ने कहा कि युद्धविराम को अमेरिका अभी मौका दे रहा है और उम्मीद कर रहा है कि हिंसा कम हो जाएगी, लेकिन अगर हिंसा कम नहीं हुई तो इसकी प्रतिक्रिया कड़ी होगी। उन्होंने कहा, "अगर वे ऐसा करते रहेंगे तो हम इसमें शामिल होंगे और इसे सुलझा लेंगे। यह बहुत तेजी से और काफी हिंसक तरीके से होगा।" ट्रंप ने कहा कि इसके लिए अमेरिकी सैनिक नहीं बल्कि शांति योजना पर हस्ताक्षर करने वाले देश आगे आएंगे।