ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी, कहा- गाजा युद्धविराम में बाधा बने तो खत्म हो जाओगे
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को फिलिस्तीन के गाजा में शांति समझौते के अनुसार चल रहे युद्धविराम के प्रयासों में बाधा बनने पर चेतावनी दी है। ट्रंप ने आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस में कहा कि अगर युद्धविराम को रोकने में आतंकवादी समूह हमास ने कोई बाधा खड़ी की तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि हमास को गंभीर परिणाम से बचने के लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
चेतावनी
ट्रंप ने क्या कहा?
ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, "मध्य पूर्व में पहली बार शांति है। हमने हमास के साथ एक समझौता किया था कि वे बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। वे अच्छा व्यवहार करेंगे और अगर वे ऐसा नहीं करते... तो जरूरत पड़ने पर हम उन्हें मिटा देंगे। उनका सफाया हो जाएगा और वे यह जानते हैं।" ट्रंप ने आगे कहा, "हमास ने अंदर घुसकर बहुत लोगों को मार डाला। हमास बहुत हिंसक रहा है। लेकिन अब उन्हें ईरान का समर्थन नहीं है।"
शांति
ट्रंप ने शांति बनाने पर जोर दिया
ट्रंप ने कहा कि युद्धविराम को अमेरिका अभी मौका दे रहा है और उम्मीद कर रहा है कि हिंसा कम हो जाएगी, लेकिन अगर हिंसा कम नहीं हुई तो इसकी प्रतिक्रिया कड़ी होगी। उन्होंने कहा, "अगर वे ऐसा करते रहेंगे तो हम इसमें शामिल होंगे और इसे सुलझा लेंगे। यह बहुत तेजी से और काफी हिंसक तरीके से होगा।" ट्रंप ने कहा कि इसके लिए अमेरिकी सैनिक नहीं बल्कि शांति योजना पर हस्ताक्षर करने वाले देश आगे आएंगे।
विवाद
क्या है मामला?
ट्रंप के गाजा शांति समझौते के बाद इस महीने की शुरूआत में इजरायल-हमास के बीच युद्धविराम हो गया था। इसी बीच रविवार को इजरायली सेना ने आरोप लगाया कि दक्षिणी गाजा में हमास के लड़ाकों ने उसके सैनिकों पर गोलीबारी की, जिसमें 2 सैनिकों की जान चली गई। इसके जवाब में इजरायली सेना ने पूरे गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें 26 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। हालांकि, युद्ध रुका नहीं।