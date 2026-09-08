ईरान ने भारत के साथ संबंधों की तारीफ की है (फाइल तस्वीर)

BRICS सम्मेलन से पहले बोला ईरान- भारत के साथ संबंध दीर्घकालिक और ऐतिहासिक

लेखन आबिद खान 11:28 am Sep 08, 202611:28 am

क्या है खबर?

BRICS शिखर सम्मेलन से पहले ईरान ने भारत के साथ रिश्तों को बहुत अच्छा बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं और तेहरान भारत के साथ अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देता है। तेहरान की यह टिप्पणी दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन से पहले आई है, जिसमें ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी शामिल होंगे।