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अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य ने बाल विवाह पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध
कैलिफोर्निया ने बाल विवार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य ने बाल विवाह पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

लेखन आबिद खान
Oct 01, 2026
06:08 pm
क्या है खबर?

अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य ने बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगा दी है। राज्यपाल गैविन न्यूसोम ने इससे जुड़े कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये नया प्रतिबंध 1 जनवरी, 2027 से लागू हो जाएगा। न्यूसोम ने इसे कैलिफोर्निया के युवाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित कदम बताया। हालांकि, इसके बावजूद अमेरिका के 32 राज्यों में अभी भी बाल विवाह को कानूनी मान्यता मिली हुई है।

बदलाव

नए कानून से क्या-क्या बदलेगा?

नए कानून से पहले कैलिफोर्निया में शादी के लिए कोई न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं थी। नाबालिग बच्चे माता-पिता की सहमति और जज की मंजूरी से किसी भी उम्र में शादी कर सकते थे।

अब ऐसा नहीं होगा। नए कानून के तहत शादी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल हो गई है।

खास बात है कि कानून के दायरे में वे लोग भी आएंगे, जो बिना शादी किए साथ रहना चाहते हैं, जिसे डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहा जाता है।

पीड़ित

बाल विवाह पीड़ितों ने किया कानून का स्वागत

बाल विवाह की शिकार सारा तसनीम ने फर्स्टपोस्ट से कहा, "9 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार इस कानून को पारित होते देखना खुशी और दर्द दोनों के आंसू लाएगा। हर साल अपने दर्दनाक अनुभव को फिर से जीना बेहद थका देने वाला रहा है, लेकिन बाल विवाह के पीड़ितों के समर्थकों ने अगली पीढ़ी को इसके हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए इस लड़ाई में अपना दिल और जान लगा दी है।"

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अहमियत

बाल विवाह विरोधी संगठन बोले- ये बाकी राज्यों के लिए संदेश

इक्वालिटी नाउ और अनचेन्ड एट लास्ट नामक संगठनों ने कहा कि नया कानून कैलिफोर्निया को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुरूप लाता है।

बयान के मुताबिक, "सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के रूप में कैलिफोर्निया का प्रतिबंध उन बाकी 32 राज्यों के लिए एक संदेश है, जहां बच्चे अभी भी कानूनी रूप से शादी कर सकते हैं। कैलिफोर्निया को यहां पहुंचने में लगभग एक दशक लग गया, लेकिन हम जानते हैं कि कानूनी बदलाव के लिए दृढ़ता जरूरी है।"

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अन्य राज्य

अमेरिका में बाल विवाह को लेकर अलग-अलग नियम

अमेरिका में विवाह से जुड़े कानून मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए अलग-अलग राज्यों में इसके नियम भी अलग-अलग हैं।

कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको और मिसिसिपी उन राज्यों में शामिल थे, जहां विवाह के लिए कोई निश्चित न्यूनतम आयु तय नहीं थी।

आमतौर पर नाबालिगों को विशेष अनुमति के आधार पर विवाह की अनुमति मिल जाती थी।

कैलिफोर्निया 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का 18वां राज्य बन गया है।

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