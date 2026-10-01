अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य ने बाल विवाह पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

अमेरिका में विवाह से जुड़े कानून मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए अलग-अलग राज्यों में इसके नियम भी अलग-अलग हैं।

कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको और मिसिसिपी उन राज्यों में शामिल थे, जहां विवाह के लिए कोई निश्चित न्यूनतम आयु तय नहीं थी।

आमतौर पर नाबालिगों को विशेष अनुमति के आधार पर विवाह की अनुमति मिल जाती थी।

कैलिफोर्निया 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का 18वां राज्य बन गया है।