ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान आयरलैंड के ऊपर 9,000 फीट नीचे गिरा

ब्रिटिश एयरवेज का विमान आयरलैंड के ऊपर 37,000 से अचानक 9,000 फीट तक गिरा, आपातकाल घोषित

लेखन गजेंद्र 07:41 pm Oct 05, 202607:41 pm

क्या है खबर?

लंदन से अमेरिका के शिकागो जा रही ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान ने सोमवार को अचानक हवा में आपातकाल की घोषणा कर दी, जिससे हड़कंप मच गया। यह घोषणा तब की गई, जब विमान आयरलैंड के ऊपर लगभग 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और अचानक 9,000 फीट तक नीचे गिर गया। घटना से विमान में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। घटना ने कुछ दिन पहले दुबई-तेल अवीव की फ्लाईदुबई घटना की याद ताजा कर दी।