वजन घटाने वाली दवाओं पर अमेरिका में मुकदमा

वजन घटाने वाली दवाओं पर अमेरिका में मुकदमा, आंखों की बीमारी के खतरे का आरोप

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:25 am Sep 22, 202609:25 am

क्या है खबर?

अमेरिका में वजन कम करने वाली कुछ लोकप्रिय दवाओं को लेकर कानूनी मामला सामने आया है। दर्जनों लोगों ने ओजेम्पिक, वेगोवी और मौंजारो जैसी GLP-1 दवाएं बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमा किया है। शिकायत करने वालों का कहना है कि दवा लेने से आंखों की एक दुर्लभ बीमारी का खतरा हो सकता है, लेकिन उन्हें इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई। कंपनियों ने इन आरोपों का विरोध करते हुए मामलों को बेबुनियाद बताया है।