लॉरेंस बिश्नोइ गिरोह पर वैश्विक कार्रवाई के तहत अमेरिका-कनाडा और यूरोप में 24 गिरफ्तारियां

लॉरेंस बिश्नोइ गिरोह समेत 3 आपराधिक संगठनों पर वैश्विक कार्रवाई, अमेरिका-कनाडा और यूरोप में 24 गिरफ्तारियां

लेखन गजेंद्र 09:52 am Jul 08, 202609:52 am

क्या है खबर?

अमेरिका की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने भारत स्थित अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क को निशाने पर लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। उसने अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 3 अपराधी संगठन से जुड़े करीब 24 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 11 कैलिफोर्निया में पकड़े गए हैं। एजेंसियों ने जिन 3 अपराध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की है, उसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसका प्रतिद्वंद्वी जगगु भगवानपुरिया और गैंगस्टर रविंदर सिंह ढांडा (रैंडी उर्फ रोलेक्स उर्फ जॉन विक) शामिल हैं।