होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज पर हमले के बाद 5 भारतीयों को बचाया गया है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को बचाया गया

लेखन आबिद खान 09:50 am Oct 03, 202609:50 am

क्या है खबर?

होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि होर्मुज में कुवैत के झंडे वाले तेल टैंकर पर एक मिसाइल से हमला हुआ। इसके बाद 5 भारतीय नाविकों को बचाया गया है। जहाज की पहचान कुवैत के झंडे वाले MT काजिमाह III के तौर पर हुई है। ये कच्चा तेल लेकर अफ्रीका की ओर जा रहा था। हालांकि, यह पता नहीं है कि हमला किसने किया।