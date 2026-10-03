होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज पर हमला, 5 भारतीय नाविकों को बचाया गया
क्या है खबर?
होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि होर्मुज में कुवैत के झंडे वाले तेल टैंकर पर एक मिसाइल से हमला हुआ। इसके बाद 5 भारतीय नाविकों को बचाया गया है। जहाज की पहचान कुवैत के झंडे वाले MT काजिमाह III के तौर पर हुई है। ये कच्चा तेल लेकर अफ्रीका की ओर जा रहा था। हालांकि, यह पता नहीं है कि हमला किसने किया।
बयान
दूतावास बोला- सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित
ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा, 'आज मिशन ने होर्मुज जलडमरूमध्य में कुवैत के झंडे वाले टैंकर 'MT काजिमाह III' पर हुए हमले के बाद, उस पर सवार 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के काम में मदद की। सभी 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित जमीन पर पहुंचा दिया गया है। हम ओमान के अधिकारियों को उनके लगातार सहयोग और मदद के लिए धन्यवाद देते हैं।'
भारतीय
खाड़ी क्षेत्र में जहाजों पर 4500 भारतीय नाविक
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि खाड़ी क्षेत्र में संचालित जहाजों पर 4,500 से ज्यादा भारतीय नाविक काम कर रहे हैं।
इनमें से लगभग 163 भारतीय नाविक 12 मालवाहक जहाजों पर सवार थे, जिनमें 6 भारतीय ध्वज वाले और 6 विदेशी ध्वज वाले जहाज शामिल थे।
उन्होंने कहा था कि जहाजरानी मंत्रालय भारतीय राजनयिक मिशनों और स्थानीय अधिकारियों के समन्वय से जहाजों की आवाजाही और भारतीय नाविकों की निगरानी कर रहा है।