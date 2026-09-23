जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने न्यूयॉर्क में ईरानी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की (फाइल तस्वीर)

न्यूयॉर्क में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत, अराघची ने बताई होर्मुज खोलने की शर्तें

लेखन आबिद खान 10:40 am Sep 23, 202610:40 am

क्या है खबर?

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की। कतर की मध्यस्थता से दोनों नेताओं के बीच करीब 3 घंटे तक बातचीत हुई। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB के अनुसार, यह बैठक विटकॉफ के अनुरोध पर आयोजित की गई थी। ईरानी मीडिया का दावा है कि बैठक के दौरान ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने के लिए शर्तें रखी गईं।