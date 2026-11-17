दुनिया के 50 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में भारत से मौलाना मदनी शामिल

दुनिया के 50 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में केवल एक भारतीय भी शामिल

लेखन गजेंद्र 02:08 pm Nov 17, 202602:08 pm

क्या है खबर?

जॉर्डन में मौजूद रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर (RISSC) की सालाना रिपोर्ट में दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की सूची जारी की गई है। इसमें शीर्ष 50 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सबसे आगे हैं। सूची में एक भारतीय मुस्लिम भी शामिल हैं, जो जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी हैं। मदनी इस सूची में 18वें पायदान पर हैं। आइए, जानते हैं कि मदनी इस सूची में क्यों हैं?