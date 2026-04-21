जापान में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद 'महाभूकंप' की बन रही आशंका, सुनामी नहीं आएगी

जापान के उत्तरी इलाके में सोमवार को आए 7.7 तीव्रता के जोरदार भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी को हटा लिया गया है, लेकिन अब 'महाभूकंप' से सतर्क रहने को कहा गया है। जापानी NHK वर्ल्ड न्यूज ने बताया कि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने सोमवार को आए भूकंप के बाद संभावित महाभूकंप की चेतावनी जारी की है। एजेंसी का कहना है कि 7 प्रान्तों के निवासियों को आपदा के लिए तैयार रहना चाहिए और अपडेट पर ध्यान देना चाहिए।

भूकंप 182 नगर पालिकाओं के लिए अलर्ट जारी रिपोर्ट ने एजेंसी के अधिकारियों के हवाले से बताया कि प्रशांत महासागर में 2 गहरी समुद्री खाइयों के साथ एक बड़े भूकंप की संभावना बढ़ गई है। यह चेतावनी होक्काइडो, आओमोरी, इवाते, मियागी, फुकुशिमा, इबाराकी और चिबा प्रांतों की 182 नगरपालिकाओं के लिए जारी की गई है। एजेंसी ने इन क्षेत्रों के लोगों को 27 अप्रैल को शाम 5 बजे तक इस सलाह का पालन करना चाहिए। इसमें अग्रिम निकासी का आह्वान नहीं किया गया है।

चेतावनी दुर्लभ क्यों मानी जा रही चेतावनी? एजेंसी की सोमवार को जारी नई चेतावनी, इससे पहले 2024 में जारी की गई थी। दूसरी चेतावनी दिसंबर 2025 में 7.5 तीव्रता के भूकंप के बाद जारी की गई थी। अब इस तरह की यह तीसरी चेतावनी है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने चेतावनी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से ऊंची जगहों पर जाने का आग्रह किया है और हताहतों और संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए एक संकट प्रबंधन टीम को सक्रिय कर दिया है।

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