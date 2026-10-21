इटली में हिंसक प्रदर्शन करने पर अब लाखों रुपये का जुर्माना लगेगा

इटली: हिंसक प्रदर्शन पर 21 लाख जुर्माना, 5 साल जेल; प्रदर्शनकारी नाबालिग तो माता-पिता करेंगे भरपाई

लेखन आबिद खान 11:05 am Oct 21, 202611:05 am

क्या है खबर?

इटली में हिंसक प्रदर्शनों से निपटने के लिए सख्त सजा और जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने एक नए सुरक्षा पैकेज को मंजूरी दी है, जिसमें हिंसक प्रदर्शनकारियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। अब इटली में हिंसक प्रदर्शन करने वालों को 5 साल तक जेल और करीब 21 लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं, अगर नाबालिग हिंसा में शामिल पाए जाते हैं, तो नुकसान की भरपाई उनके परिजनों को करनी होगी।