LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / नेतन्याहू ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी, कहा- ऐसा हमला होगा जो पहले कभी नहीं हुआ
नेतन्याहू ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी, कहा- ऐसा हमला होगा जो पहले कभी नहीं हुआ
बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी

नेतन्याहू ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी, कहा- ऐसा हमला होगा जो पहले कभी नहीं हुआ

लेखन गजेंद्र
Jan 20, 2026
03:21 pm
क्या है खबर?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को ईरान को चेतावनी दी कि अगर उसने इजरायल पर हमला किया तो वह उसके खिलाफ घातक सैन्य कार्रवाई करेगा। नेतन्याहू ने ये बात इजरायली संसद (नेसेट) को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, "अगर वह (ईरान) कोई गलती करता है और हम पर हमला करता है, तो हम ऐसी ताकत से कार्रवाई करेंगे, जिसका उसने अभी तक अनुभव नहीं किया है।"

बयान

ईरान पर करीब से नजर रख रहा तेल अवीव- नेतन्याहू

नेतन्याहू ने आगे कहा कि ईरान में विरोध-प्रदर्शनों की लहर के बाद अस्थिरता की स्थिति फिर से कायम हो गई है। इसे देखते हुए तेल अवीव ईरान पर करीब से नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि ईरान का भविष्य क्या होगा, लेकिन यह अपने पुराने स्वरूप में वापस नहीं लौटेगा। बता दें कि ये टिप्पणियां ऐसे समय पर आई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है।

आपत्ति

ट्रंप के गाजा शांति बोर्ड से नेतन्याहू को आपत्ति

नेतन्याहू ने नेसेट में गाजा में शासन के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रस्तावों पर भी बात की, जिसके तहत तुर्की और कतर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति बोर्ड में शामिल किया है। नेतन्याहू ने कहा, "गाजा में होने वाली प्रक्रियाओं के साथ गठित होने वाले सलाहकार बोर्ड की संरचना को लेकर अमेरिका में हमारे मित्रों के साथ कुछ असहमति है।" उन्होंने कहा कि तुर्की और कतर के सैनिकों को इस क्षेत्र में काम करने की अनुमति नहीं दे सकते।

Advertisement