इजरायल की पतंग और गुब्बारों को लेकर हमास को भीषण हमलों की चेतावनी, जानिए क्या कहा

इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने सेना को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे गाजा से नेगेव क्षेत्र की बस्तियों की तरफ उड़कर आने वाली पतंगों और गुब्बारों के खिलाफ 'शून्य सहनशीलता' की नीति अपनाएं।

बता दें, अतीत में गाजा ने इजरायली खेतों में आग लगाने के लिए गुब्बारों का इस्तेमाल किया था।

हालांकि, हाल ही गाजा से आई पतंगों में कोई विस्फोटक नहीं पाया गया है। इसके बावजूद इजरायल इसे सुरक्षा खतरे की तरह देख रहा है।