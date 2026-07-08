गाजा में इजरायली सेना की गोलाबारी, सहायता कर्मी और बच्चे समेत 7 लोगों की मौत

हमला

इजरायल ने कहां-कहां किया हमला?

टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, इजरायली बलों ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस के मवासी इलाके में हवाई हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 बच्चे घायल हो गए। इसके अलावा, पश्चिमी हिस्से में विस्थापित परिवारों के शिविर के पास दूसरा हवाई हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। खान यूनिस में तीसरे हवाई हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए।