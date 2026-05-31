इजरायल ने लेबनान के ऐतिहासिक किले पर कब्जा किया, 26 साल में सबसे बड़ी घुसपैठ

बयान

नेतन्याहू बोले- ये बहुत बड़ा कदम

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने इजरायली सेना को लेबनान में अपना अभियान बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, "ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा एक बहुत बड़ा कदम है, और जिस नीति का हम नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें यह एक बड़ा बदलाव है। हम नई पहल कर रहे हैं, हम सभी मोर्चों पर सक्रिय हैं- सीरिया, गाजा और लेबनान में; हमने अपने समुदायों की सुरक्षा के लिए अपनी सीमाओं के पार सुरक्षा घेरे स्थापित किए हैं।"